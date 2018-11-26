Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.11.2018 12:09

26 Kasım: hangi ülkededir? 12.30 sorusu

ipucu sorusu yayınlandı. Hadi'nin resmi instagram hesabından yaptığı paylaşımda, 'in merkezinde yer alan, ülke cumhurbaşkanının resmi ikamet ettiği 'nın bulunduğu ülkenin ismi soruldu. Peki, dir? İşte 26 Kasım sorusu ve yanıtı...

Elysee Sarayı hangi ülkededir?

Elysee Sarayı'nın hangi ülkede olduğu Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Canlı bilgi yarışması Hadi, bugün 12.30'da takipçilerinin karşısına çıkacak. Hadi tarafından ipucu için yapılan paylaşımda, "Élysée Sarayı, Paris'in merkezinde yer alan, ülke cumhurbaşkanının resmi ikametgâhıdır. Bu ülkenin adını bilen hadiciler, bugünkü ipucumuzu bilmiş oluyor." denildi. Peki, Elysee Sarayı hangi ülkededir? İşte 26 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (26 KASIM)

Soru: Elysee Sarayı hangi ülkededir?

Cevap: FRANSA

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriHadi 26 Kasım: Elysee Sarayı hangi ülkededir? 12.30 Hadi ipucu sorusu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar