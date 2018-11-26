Elysee Sarayı'nın hangi ülkede olduğu Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Canlı bilgi yarışması Hadi, bugün 12.30'da takipçilerinin karşısına çıkacak. Hadi tarafından ipucu için yapılan paylaşımda, "Élysée Sarayı, Paris'in merkezinde yer alan, ülke cumhurbaşkanının resmi ikametgâhıdır. Bu ülkenin adını bilen hadiciler, bugünkü ipucumuzu bilmiş oluyor." denildi. Peki, Elysee Sarayı hangi ülkededir? İşte 26 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (26 KASIM)

Soru: Elysee Sarayı hangi ülkededir?

Cevap: FRANSA