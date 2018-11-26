A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. 29 Kasım'dan itibaren raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler arasında teknoloji kampanyası dikkat çekiyor. A101 29 Kasım aktüel kataloğu içerisinde bu hafta Samsung kavisli televizyon ve bunun yanı sıra Samsung Galaxy Grand Prime Plus cep telefonu satışı yapılacak. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 29 Kasım A101 aktüel ürünler listesi...

2 yıl garantili Samsung 55NU Curved Led TV 4499 TL. Samsung Türkiye garantisi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Samsung Galaxy Grand Prime G532 Cep Telefonu 849 TL. Yazıcı, fotokopi ve tarayıcı fonksiyonlarını bir arada bulunduran Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 179 TL. Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN (29 KASIM 2018)