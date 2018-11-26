Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 26.11.2018 17:42

'de bu hafta! 29 Kasım 2018 ürünler kataloğu! Teknoloji, hırdavat, mutfak ürünleri, gıda!

29 Kasım'da satışa sunulacak ürünler, yayınlanan aktüel kataloğu ile belli oldu. A101 market, her aktüel kataloğu listesinde yaptığı gibi 29 Kasım kataloğunda da teknoloji sayfasına yer verdi. Dikkat çeken teknoloji ürünlerinin yanı sıra mutfak ürünleri, hırdavat malzemeleri, oyuncak çeşitleri ve gıda ürünleri yer alıyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? Sizler için katalog listesini derledik. İşte A101 29 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesi...

A101de bu hafta hangi ürünler indirimli?

A101 aktüel ürünler listesi yayınlandı. 29 Kasım'dan itibaren raflarda yerini alacak olan indirimli ürünler arasında teknoloji kampanyası dikkat çekiyor. A101 29 Kasım aktüel kataloğu içerisinde bu hafta Samsung kavisli televizyon ve bunun yanı sıra Samsung Galaxy Grand Prime Plus cep telefonu satışı yapılacak. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 29 Kasım A101 aktüel ürünler listesi...

2 yıl garantili Samsung 55NU Curved Led TV 4499 TL. Samsung Türkiye garantisi altında 2 yıl garantili olarak satışa sunulan Samsung Galaxy Grand Prime G532 Cep Telefonu 849 TL. Yazıcı, fotokopi ve tarayıcı fonksiyonlarını bir arada bulunduran Canon E414 Çok Fonksiyonlu Yazıcı 179 TL. Piranha Bluetooth Hoparlör 49,95 TL.

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN (29 KASIM 2018)

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriA101'de bu hafta! 29 Kasım 2018 A101 aktüel ürünler kataloğu! Teknoloji, hırdavat, mutfak ürünleri, gıda!
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar