BİM 27 Kasım 2018 aktüel ürünler kataloğu ile haftanın ürünleri belli oldu. Salı günü itibariyle BİM markette gıda ürünleri ve kolonya yer alacak. BİM'in yayınladığı aktüel ürünler kataloğu sonrası Cuma günü başka ürünler satışa çıkacak. Peki, BİM 27 Kasım aktüel ürünler kataloğunda hangi ürünler indirimli satılacak? İşte BİM 27 Kasım aktüel kataloğu...

Tariş 760 gram üzüm pekmezi 15,90 TL

Tariş 760 gram Harnup keçiboynuzu pekmezi 11,90 TL

Tariş 1 litre Acılı acısız şalgam suyu çeşitleri 2,95 TL

Tariş 250 gram kuru incir 9,95 TL

Tariş 360 gram İncir Reçeli 6,50 TL

Tariş 250 gram kuru Meyve kokteyli 5,95 TL

Tariş 300 mililitre cam şişe limon kolonyası 9,95 TL

Tariş 200 mililitre cam şişe yeşil çay zeytinyağı Kolonyası 9,95 TL

Yudum 500 mililitre Natürel sızma zeytinyağı 13,90 TL

Sütaş 1 kilogram peyniri 24,95 TL

Sütaş 350 gram tereyağı 16,45 TL