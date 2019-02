İzmir mucizesi

Makine Mühendisliği Bölümü öğrencisi olan 27 yaşındaki3 Temmuz 2013'te motosikletiyle evine dönerken İsviçreli bir kadın sürücünün kullandığı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Motosikletiyle savrulan ve park halindeki bir kamyona başı çarpan talihsiz gencin kafatasında ve boynunda kırıklar oluştu. Komaya giren ve Alman doktor larındediği Hüseyin Dural Yoğun bakımdan çıktığında ise beyinsel fonksiyonlarını kaybeden talihsiz genç, ne bir parmağını kımıldatabiliyor ne de nefes alabiliyordu. Ancak özel cihaz desteğiyle rahat nefes alması sağlanan Dural için Alman doktorlar yine umutlu konuşmadı. Almanya 'daHüseyin Dural'ın durumunda düzelme olmaması üzerine annesi Selvi ve babası Devlet Dural, 3 yıl önce İzmir Balçova'daki Fizik Tedavi Rehabilitasyon ve Termal Kür Merkezi'ne gitti. Alman vatandaşı oldukları için yılda sadeceoğullarının tedavisine burada devam etti. Uzman fizyoterapist Serhan Yılmaz'ın her günDural, mucizevi şekildeYaşama azmini elden bırakmayan genç, her gün fizik tedavinin yanı sıra, termal havuzlardaki şifalı suda yüzerek ayağa kalktı. Her gün yaptığı diyafram çalışmasıyla nefes sorunu da çözülen Dural'ın iyileşmesi merkezdeki diğer hastalara da umut oldu. Türkiye 'de gördüğüm tedavi bana çok iyi geldi.Ancak şu anda kendimi çok iyi ve mutlu hissediyorum. Almanya'ya dönünce ilk işim eğitimimi tamamlamak ve daha sonra iş hayatına atılıp evlenmek. Vali Erol Ayyıldız 'a ve termal tesisi personeline teşekkür ederim" dedi.sağlığına doğru adım adım yaklaşan Hüseyin Dural'a, Balçova Termal Tesisleri 'nin Yönetim Kurulu Başkanı İzmir Valisi Erol Ayyıldız büyük destek verdi. Hatta askerlik görevini yapmak isteyen Dural için geçtiğimiz yıl tesislerde temsili bir asker töreni düzenlendi. İzmir Emniyet Müdürü Hüseyin Aşkın da kendisine bir emniyet müdürü kıyafeti hediye etti.