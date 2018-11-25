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Hem suçlu hem güçlü!

öğretim görevlisi, öğrencisi ve sevgilisi olan genç kızı darp ettiği iddiasıyla hakim karşısına çıktı. Savunması şaşırttı: Narin bir bayana vursam sonuçları bu olmazdı

Hem suçlu hem güçlü!

Sevgilisine şiddetten yargılanan akademisyenin savunması şaşırttı. Olay İzmir'de yaşandı. Konservatuvarı Temel Bilimler Bölümü son sınıf öğrencisi Gökçe Bilgesu Akkuş (27), aynı bölümde öğretim görevlisi olarak görev yapan eski sevgilisi Atabey Aydın'den (38) geçen yıl 10 ve 29 Ekim tarihlerinde şiddet gördüğü gerekçesiyle şikayetçi oldu. İlk duruşma 10 Temmuz'da görüldü.



Davanın ikinci duruşmasına ise sanık ve mağdur ile tarafların avukatları katıldı. Akkuş, "İlişkiye devam edemeyeceğimi ve ayrılmak istediğimi söyledim. 'Sen bittin, seni öldüreceğim' diyerek, kafamı yere vurdu. Yaklaşık iki saat boyunca şiddet devam etti. Sonra da evden attı" diye konuştu. Aydın, savunmasında "Eve geldi, 'Sen beni bitiremezsin, ben seni bitireceğim' diyerek bağırmaya başladı. Vurmaya başladı. Pencereye koştu, kendisini atmak istedi. Buna engel olmak için onu bacaklarından tuttum, yere yatırdım. Ellerimle ellerini tuttum. Kafasını yere vurmaya devam edince, iki kolunu tek dizimin altına sıkıştırdım. Kafasını da vurmaması için diğer elimle kafasını tuttum. 1.85 boyunda olmam ve 25 sene spor yapmam nedeniyle, iki saat boyunca narin bir bayanı darp etsem sonuçları bu olmazdı. Şiddet uygulamadım" dedi. Duruşma ertelendi.

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