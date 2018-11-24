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  • Son Güncelleme: 24.11.2018 21:19

sonuçları açıklandı! 24 Kasım MPİ sorgulama (Milli Piyango)

sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından saat 21.15'te başlayan çekiliş tamamlandı ve ikramiye bilgileri belli oldu. Buna göre dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 4 milyon 597 bin 153 lira, büyük ikramiye tutarı ise 1 milyon 746 bin 918 lira olarak açıklandı. Peki, na göre şanslı numaralar neler? İşte 24 Kasım ...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'da şanslı numaralar belli oldu. Her hafta hayalleri süsleyen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi öncesi dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 4 milyon 597 bin 153 lira, büyük ikramiye tutarı ise 1 milyon 746 bin 918 lira olarak açıklandı. Peki Sayısal Loto'da şanslı numaralar neler? İşte 24 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (24 KASIM 2018)

24 Kasım Sayısal Loto sonucu: 01 - 11 - 14 - 20 - 30 - 44

Detaylar birazdan...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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