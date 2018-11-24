Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'da şanslı numaralar belli oldu. Her hafta hayalleri süsleyen Sayısal Loto'nun bu haftaki çekilişi öncesi dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 4 milyon 597 bin 153 lira, büyük ikramiye tutarı ise 1 milyon 746 bin 918 lira olarak açıklandı. Peki Sayısal Loto'da şanslı numaralar neler? İşte 24 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (24 KASIM 2018)

24 Kasım Sayısal Loto sonucu: 01 - 11 - 14 - 20 - 30 - 44

Detaylar birazdan...