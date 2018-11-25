Koç

Bugün yapman gereken çok iş olduğunu düşünebilirsin. Aklın fikrin bir gün önce işte yaşananlarda olabilir. Ancak güne bir yandan fikir değişikliği ile başlamak istiyorsun. Bazı kararlar almak için kendini daha iyi hissettirecek kişiler ile görüşmen mümkün. Güven ve sevgi ihtiyacı konusunda geçmişte haksızlığa uğradığın düşüncesi ile hayatındaki bazı insanları yargılayabilirsin. Fazla sevgi dolu yanınız size zarar verebilir. Etrafınızda sizinle olmak isteyenlerin sayısı dikkat çekici.