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  • 26.11.2018 05:24
  • Son Güncelleme: 26.11.2018 05:27

'da dur ihtarına uymayan otomobil polislere çarptı: 1 polis şehit

'un Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin polislere çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı.



Giresun'un Bulancak ilçesinde kara yolunda durdurulmak istenen otomobilin polislere çarpması sonucu 1 polis memuru şehit oldu, 1 polis memuru ise yaralandı.

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