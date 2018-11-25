Erzurum, akşam saatlerinde etkili olan kar sebebiyle beyaza büründü.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava bir süre sonra yerini zaman zaman etkisi artıran kara bıraktı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
Erzurum, akşam saatlerinde etkili olan kar sebebiyle beyaza büründü.
Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava bir süre sonra yerini zaman zaman etkisi artıran kara bıraktı.
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.