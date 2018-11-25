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  • 26.11.2018 04:51

beyaza büründü

Kentte akşam saatlerinde etkili olan kar sebebiyle kent merkezi ve yüksek kesimler ile kaplandı.



Erzurum, akşam saatlerinde etkili olan kar sebebiyle beyaza büründü.

Kentte akşam saatlerinde etkili olan soğuk hava bir süre sonra yerini zaman zaman etkisi artıran kara bıraktı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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