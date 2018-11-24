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  • 24.11.2018 10:40
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 10:45

Vatan Partisi'nin yöneticisi akrabasının evinde ölü bulundu

'de 6 gündür kayıp olan Vatan Partisi İl Yönetim Kurulu Üyesi 'in cansız bedeni, akrabasının evinde bulundu.

Parti yöneticisi akrabasının evinde ölü bulundu

'de ailesinin 6 gün önce kayıp başvurusunda bulunduğu Vatan Partisi İl Yönetim Kurulu üyesi 'in, cesedi bulundu. Güngen'in bıçaklanarak öldürüldüğü belirlendi.

EŞİ POLİSE BAŞVURDU

Merkez Akdeniz ilçesine bağlı Akdam Mahallesi'nde yaşayan evli ve 2 çocuk babası çiftçi Mehmet Güngen, 16 Kasım günü öğle saatlerinde evden ayrıldı, ancak geri dönmedi. Polis, kayıp müracaatında bulunan eşi Habibe Güngen'in ifadesi doğrultusunda arama çalışması başlattı.

EVE GİRDİKLERİ TESPİT EDİLDİ

Vatan Partisi İl Başkanlığı yönetiminde yer aldığı öğrenilen Güngen'in, beraberindeki 3 kişi ile birlikte merkez Toroslar ilçesi Kepirli Mahallesi'ne gittiğini saptadı. Çevredeki MOBESE ve güvenlik kameralarının inceleyen polis, Güngen'in beraberindekilerle birlikte akrabasına ait bir eve girdiğini belirledi.

3 ŞÜPHELİYİ YAKALAMAK İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATILDI

Burada arama yapan polis, Güngen'in cesedi ile karşılaştı. Yapılan incelemede Güngen'in bıçaklanarak öldürüldüğü tespit edildi. Mersin Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amirliği ve jandarma ekipleri, Güngen'in beraberindeki 3 şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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