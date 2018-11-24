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  • 24.11.2018 13:36
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 13:41

'da 141 yıllık 'Cezalı Rus Kılıcı'na yoğun ilgi '190 kişiyi kesti'

'un İlçesi'nden bulunan 'nde yer alan Rus 'cezalı kılıç' büyük ilgi topluyor. Osmanlı-Rus Harbi'nde 190 kişiyi öldürdüğü iddia edilen Cezalı Kılıç'ın üzerinde yer alan not ise hayli ilgi çekici. İşte büyük dikkat çeken Cezalı Rus Kılıcı...

SAMSUN'un Ladik ilçesinde bulunan Ambarköy Açık Hava Müzesi, ziyaretçilerine sunduğu eserlerle adından söz ettiriyor. Burada ziyaretçilere sergilenen bir Rus kılıcının hikayesi de ziyaretçiler tarafından hayli ilgi çekiyor.

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