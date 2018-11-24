SAMSUN'un Ladik ilçesinde bulunan Ambarköy Açık Hava Müzesi, ziyaretçilerine sunduğu eserlerle adından söz ettiriyor. Burada ziyaretçilere sergilenen bir Rus kılıcının hikayesi de ziyaretçiler tarafından hayli ilgi çekiyor.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
SAMSUN'un Ladik ilçesinde bulunan Ambarköy Açık Hava Müzesi, ziyaretçilerine sunduğu eserlerle adından söz ettiriyor. Burada ziyaretçilere sergilenen bir Rus kılıcının hikayesi de ziyaretçiler tarafından hayli ilgi çekiyor.
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