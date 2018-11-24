Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 24.11.2018 10:28
  • Son Güncelleme: 24.11.2018 10:36

Boşanmak isteyen kocasını ile dövdü

Evde şiddet gören koca, boşanma davası açınca eşinden bir de ile dayak yedi. ne sığınan koca, karısı hakkında suç duyurusunda bulundu.

Kocaya merdaneli dayak

İstanbul Bayrampaşa'da yaşayan D., 3 yıl önce ile evlendi. Çift arasında iddiaya göre sık sık anlaşmazlık yaşanıyor, tartışma çıkıyor ve ikili sık sık kavga ediyordu. Meryem D., eşinin ailesiyle görüşmek istemiyor, eşini sokakta bırakıyor ve bu nedenle eşi mahallenin yakınlarındaki bir otelde sürekli ikamet ediyordu. Yakup D., boşanma davası açtı.

MERDANE İLE FECi ŞEKİLDE DARP ETTİ

Saban Gazetesi'nden Atakan Irmak'ın haberine göre davayı eve gelen tebligatla öğrenen Meryem D., boşanmak istemediğini beyan edip, eşinden yüklü miktarda para talep etti. Çift arasında yeniden bir tartışma yaşandı. Tartışma kısa süre sonra arbedeye dönüştü. Yine iddiaya göre genç kadın, eşini hamur açma si ile feci şekilde darp etti.

POLİS MERKEZİNE SIĞINDI

Karısının elinden kurtulan genç adam, önce ne sığındı. Ardından şiddet gören koca hastaneye giderek tedavi oldu. Kocanın ihbarı sonrası olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Dayakçı eş hakkında, "Yaralamak"tan iddianame düzenlendi. 3 yıla kadar hapsi istenen genç kadın hakkında ifade vermeye gelmediği için yakalama kararı çıkartıldı.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBoşanmak isteyen kocasını merdane ile dövdü
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar