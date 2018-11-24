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  • 24.11.2018 18:16

'da şoke eden olay! Rambo bıçağıyla saldırdı...

'da Mehmet Coşkun (29) ve Mehmet Ali Koç (37) kendilerinden para istediği öne sürülen 2 kişinin 'rambo' bıçaklı saldırısında yaralandı.



Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde yürüyen Mehmet Coşkun (29) ve Mehmet Ali Koç'un(37) yanına daha önceden tanıdıkları Hasan S. ve Hasan Hüseyin E. geldi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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