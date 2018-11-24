Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde yürüyen Mehmet Coşkun (29) ve Mehmet Ali Koç'un(37) yanına daha önceden tanıdıkları Hasan S. ve Hasan Hüseyin E. geldi.
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Selçuklu ilçesi Alaaddin Bulvarı üzerinde dün öğle saatlerinde yürüyen Mehmet Coşkun (29) ve Mehmet Ali Koç'un(37) yanına daha önceden tanıdıkları Hasan S. ve Hasan Hüseyin E. geldi.
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