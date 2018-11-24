Tesadüfen oradan geçti! Öğretmenler Günü'nde hayatının sürprizini yaşadı

Fındıklı İbni Sina Mesleki ve Teknik Anadolu lisesi öğrencileri Öğretmenler Günü münasebeti ile hazırladıkları sürpriz ile duygu dolu anların yaşanmasına sebep oldu. Fındıklı ilçe meydanına sınıf sıralarını ve tahtasını getiren öğrenciler meydanda açık havada bir sınıf kurduktan sonra adeta derse girmiş gibi defter ve kitaplarını çıkarttılar.