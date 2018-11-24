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  • Son Güncelleme: 24.11.2018 10:13

: Meteoroloji gün vererek uyardı! 'da olacak? 24 Kasım 2018

hafta sonunun gelmesiyle birlikte tatil planı yapan vatandaşlar arasında en çok merak edilen konular arasına girdi. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün hava durumuna ilişkin son tahminlerini merak eden vatandaşlar olacak? Bugün yağmur yağacak mı? 'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? Kar ne zaman yağacak? sorularına yanıt arıyor. İşte 24 Kasım 2018 Cumartesi hava durumu tahminleri...

Meteoroloji yurt geneli hava durumu tahminlerini açıkladı. Özellikle yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu için kar yağışı tahmininde bulunuldu. Pazartesiden itibaren ise yurdun Ege ve Marmara'dan başlayarak yeni bir sağanak yağış etkisi altına gireceği açıklandı. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeler...

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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