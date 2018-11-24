Meteoroloji yurt geneli hava durumu tahminlerini açıkladı. Özellikle yağmur ve sağanak yağış uyarısı yapılırken, Doğu Anadolu için kar yağışı tahmininde bulunuldu. Pazartesiden itibaren ise yurdun Ege ve Marmara'dan başlayarak yeni bir sağanak yağış etkisi altına gireceği açıklandı. İşte hava durumu ile ilgili son dakika gelişmeler...