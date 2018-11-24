OMEGA 3 deposu balık, sağlığa göz kırpıyor. Uzmanlar haftada 2 gün balık yenmesini öneriyor. Düzenli balık tüketimi, ALS hastalığını engelliyor. Vücut direncini artırıyor. Cildi gençleştiriyor. Japonya'da yapılan araştırmaya göre palamut, kolesterolün dengelenmesini sağlıyor. Konsantrasyonu artıran balık kalbi de besliyor. Kalp krizi ve kalp yetmezliğinden koruyor. Düzenli balık tüketimi, depresyon riskini de azaltıyor. Mutluluk veriyor. Balık yiyen çocukların boyu daha uzun oluyor. Balık ayrıca migren ağrısını da hafifletiyor.
- Yaşam
- 24.11.2018
- Gazete
Balıkta mutluluk var
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