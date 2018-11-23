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  • 23.11.2018 08:47

Son dakika: bu bölgeleri uyardı! İstanbul'da ? 23 Kasım 2018

na ilişkin son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. Meteoroloji'den yapılan değerlendirmelere göre bugün özellikle Marmara Bölgesi için sağanak yağış ve fırtına uyarısı yapıldı. Bölgedeki fırtına ve olumsuz hava koşulları nedeniyle sabah saatlerindeki deniz seferlerinde de iptaller meydana geldi. Meteoroloji hava sıcaklıklarının da 4 derece kadar azalacağını duyururken vatandaşlar ? Kar yağacak mı? İstanbul'a kar ne zaman yağacak? gibi sorulara da cevap arıyor. İşte 23 Kasım 2018 Cuma hava durumu tahminleri...

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz Kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Konya, Karaman ve Antalya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Türkiye'nin iç ve kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.

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