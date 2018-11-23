Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Türkiye'nin genelinin parçalı çok bulutlu; Marmara'nın doğusu, Doğu Akdeniz, Orta ve Batı Karadeniz Kıyıları, Doğu Karadeniz, Doğu ve Güneydoğu Anadolu ile Konya, Karaman ve Antalya'nın doğusunun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların genellikle yağmur ve sağanak, Doğu Karadeniz'in iç kesimleri ile Doğu Anadolu'nun kuzey ve doğusunda karla karışık yağmur ve yükseklerinde yer yer kar şeklinde olması bekleniyor.

Hava sıcaklığının Türkiye'nin iç ve kuzey kesimlerinde 2 ila 4 derece azalacağı, diğer yerlerde değişmeyeceği, rüzgarın genellikle kuzey ve kuzeydoğu yönlerden hafif ve orta, Marmara ve Kuzey Ege'de yer yer kuvvetli (30-60 km/sa) olarak eseceği tahmin ediliyor.