Alınan bilgilere göre, Cemal Gürsel Caddesi üzerinden gece yarısı Kızılay istikametinde seyreden Metin D. idaresindeki 06 MMD 56 plakalı otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Polislerin çağrısına aldırış etmeyen sürücü, aracı hızlandırarak Kızılay yönünde kaçmaya devam etti.
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