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  • 23.11.2018 07:49

'da korkunç lar üst üste geldi

Çankaya'da polisin dur ihtarına uymayan bir araç kontrolden çıkarak yaptı. Keçiören'de ise seyir halindeki bir aracın sürücüsü hakimiyetini kaybetti. Yoldan çıkan araç kasaba daldı. Ağır yaralanan sürücüsü hastaneye kaldırıldı.

Ankarada korkunç kazalar üst üste geldi

Alınan bilgilere göre, Cemal Gürsel Caddesi üzerinden gece yarısı Kızılay istikametinde seyreden Metin D. idaresindeki 06 MMD 56 plakalı otomobilin durumundan şüphelenen polis ekipleri, sürücüye 'dur' ihtarında bulundu. Polislerin çağrısına aldırış etmeyen sürücü, aracı hızlandırarak Kızılay yönünde kaçmaya devam etti.

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