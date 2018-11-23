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  • 23.11.2018 08:54
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 09:50

Son dakika: 'da yolcu otobüsü devrildi! Çok sayıda yaralı var

'da meydana gelen da yolcu otobüsü devrildi. Akseki-Manavgat arasında sefer yapan otobüsün devrilmesi sonucu olay yerinde çok sayıda yaralı bulunduğu bilgisi geldi.

'nın Akseki ilçesinde içinde Suriyelilerin bulunduğu otobüs şarampole devrildi. da ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var.



Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında Akseki-Manavgat Karayolu Güçlüköy yakınlarında, içinde Suriyelilerin bulunduğu otobüs henüz nedeni belli olmayan şekilde bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi gönderildi.

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