Antalya'nın Akseki ilçesinde içinde Suriyelilerin bulunduğu otobüs şarampole devrildi. Kazada ilk belirlemelere göre, 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı var.
Edinilen bilgiye göre, saat 08.00 sıralarında Akseki-Manavgat Karayolu Güçlüköy yakınlarında, içinde Suriyelilerin bulunduğu otobüs henüz nedeni belli olmayan şekilde bariyerleri aşarak uçuruma yuvarlandı. Kazada ilk belirlemelere göre 1 kişi hayatını kaybetti çok sayıda yaralı olduğu öğrenildi.
Kazanın ardından bölgeye çok sayıda ilk yardım ekibi gönderildi.
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