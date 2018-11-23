BİM 23 Kasım 2018 aktüel ürünler kataloğunda neler var? BİM'de her bütçeye uygun ürünler dikkat çekiyor. Cuma kampanyası ile müşterilerinin karşısına çıkan BİM'in sunduğu indirimli ürünler neler? BİM'de bu hafta aktüel ürünleri merak edenler için yeni indirim kampanyasını derledik. İşte BİM 23 Kasım aktüel ürünler kataloğu listesi...

BİM 23 KASIM İNDİRİMLİ ÜRÜNLER

Çok amaçlı dolap 159 TL

Simfer elektrikli turbo fırın 179 TL

Premier narenciye sıkacağı 49,90 TL

Fakir blender robot seti 155 TL

5 litre düdüklü tencere 69,90 TL

Seramik ayaklı baton kek fanusu 24,90 TL

Premier su ısıtıcı kettle 49,90 TL

Yaldızlı çay seti 39,90 TL

Seramik telli kahvaltı seti 4lü 24,90 TL

Kahve yanı su bardağı yaldızlı 6'lı 29,90 TL

Ayaklı su bardağı yaldızlı 6lı 39,90 TL

BİM 23 KASIM AKTÜEL ÜRÜNLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYIN