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  • 23.11.2018 20:32
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 20:33

'den kritik yağmur uyarısı! 24 Kasım ve yurt genelinde nasıl olacak?

'den yapılan açıklamaya göre yurdun birçok bölgesinde yağmur ve sağanak bekleniyor. 24 Kasım Cumartesi nasıl olacak? 24 Kasım 'da yağış var mı? İşte Meteoroloji'den gelen son dakika hava durumu raporu...

Meteorolojiden yağmur uyarısı!
Hava durumunu merak eden vatandaşlar "24 Kasım Cumartesi hava durumu nasıl yağmur var mı?" sorusunun cevabını arıyorlar. Vatandaşlara cevap Meteoroloji'den geldi! Peki 24 Kasım'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte İstanbul ve yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri...
60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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