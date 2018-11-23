Hava durumunu merak eden vatandaşlar "24 Kasım Cumartesi hava durumu nasıl yağmur var mı?" sorusunun cevabını arıyorlar. Vatandaşlara cevap Meteoroloji'den geldi! Peki 24 Kasım'da hava durumu nasıl olacak, yağış var mı? İşte İstanbul ve yurt genelinde beklenen hava durumu tahminleri...

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