Büyücü Kesira F serisi 1 dolarlarla yakalandı!





Türkiye'nin 17 ilinde aranan ve halk arasında "Kesira" olarak bilinen dolandırıcı, üzerinde FETÖ'nün sembolü olarak bilinen F serisi dolarlarla güven timleri tarafından Bursa'da yakalandı. Dolandırıcının cep telefonundan çıkan mesajlar polisi şaşkına çevirdi.

Hakkında 47 ayrı dosya bulunan ve halk arasında Kesira, Feyzullah Hoca ve Süleyman Hoca olarak bilinen Sonay İncekara (40) Bursa'da yakalandı. İncekara'nın üzerinden çıkan ve FETÖ üyelerince kullanıldığı bilinen F serisi dolarlar dikkati çekti. İncekara'nın telefonunda yapılan ilk incelemede birçok kadının 'Hocam kısmetim kapalı, aşk büyüsü yapar mısın? Fiyatı nedir?'şeklinde mesajlar attığı öğrenildi.