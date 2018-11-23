Koç

Bugün pek de emin olmadığın konularda keskin konuşmalar yapman, ilk etapta gerginlik yaratabilir. Fakat bu gerginlik yerini daha sonra samimi konuşmalara bırakacak. Eğitime yönelik her türlü faaliyette bulunman seni geliştiriyor. Önüne çıkan fırsatları bu doğrultuda değerlendirmen hayatına farklılıklar katabilir. Bugün aynı zamanda ikili ilişkilerin adına önemli bir gün. Bazı konuları hafife almanız sahip olduğunuz şeyleri kaybetmeniz anlamına gelebilir.