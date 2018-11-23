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  • 23.11.2018 09:17
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 19:33

yorumları – 2018 Cuma

 yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte Cuma günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…

Koç

Bugün pek de emin olmadığın konularda keskin konuşmalar yapman, ilk etapta gerginlik yaratabilir. Fakat bu gerginlik yerini daha sonra samimi konuşmalara bırakacak. Eğitime yönelik her türlü faaliyette bulunman seni geliştiriyor. Önüne çıkan fırsatları bu doğrultuda değerlendirmen hayatına farklılıklar katabilir. Bugün aynı zamanda ikili ilişkilerin adına önemli bir gün. Bazı konuları hafife almanız sahip olduğunuz şeyleri kaybetmeniz anlamına gelebilir.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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