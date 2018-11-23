Hastalıkları 'kış'kışla!

Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı şikayetleri artıyor.
Diyetisyen Sibel Mumcu, kış mevsimini zinde geçirmek ve hastalıklardan korunmak için önemli beslenme tavsiyelerinde bulunuyor:
Kahvaltı atlamayın:
Kahvaltı yaparak güne başlamak kan şekerini düzenliyor.
Sebze-meyve tüketin:
Portakal, kivi, nar, biber, lahana gibi vitamin deposu sebze ve meyveler, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.
Salata yiyin: Roka, maydanoz, dereotu, havuç, turp, ıspanak, beyaz ve kırmızı lahana gibi rengarenk sebzelerden oluşan bir salata, yüksek vitamin-mineral içeriğiyle vücudun hastalıklara karşı korunmasına yardımcı oluyor.
Haftada 2-3 gün balık:
Omega-3 kaynağı balığın haftada 2 kere tüketilmesi gerekiyor. Balık kalp sağlığını koruyor ve gribi önlüyor.
Su için: Zinde bir vücut için günde 2-2.5 litre su tüketilmesi gerekiyor.
Baharatları unutma:
Zencefil, zerdeçal, karabiber, kırmızı pul biber, nane, kekik gibi baharatlar soğuk algınlığını önlüyor.
Diyetisyen Sibel Mumcu, kış mevsimini zinde geçirmek ve hastalıklardan korunmak için önemli beslenme tavsiyelerinde bulunuyor:
Kahvaltı atlamayın:
Kahvaltı yaparak güne başlamak kan şekerini düzenliyor.
Sebze-meyve tüketin:
Portakal, kivi, nar, biber, lahana gibi vitamin deposu sebze ve meyveler, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.
Salata yiyin: Roka, maydanoz, dereotu, havuç, turp, ıspanak, beyaz ve kırmızı lahana gibi rengarenk sebzelerden oluşan bir salata, yüksek vitamin-mineral içeriğiyle vücudun hastalıklara karşı korunmasına yardımcı oluyor.
Haftada 2-3 gün balık:
Omega-3 kaynağı balığın haftada 2 kere tüketilmesi gerekiyor. Balık kalp sağlığını koruyor ve gribi önlüyor.
Su için: Zinde bir vücut için günde 2-2.5 litre su tüketilmesi gerekiyor.
Baharatları unutma:
Zencefil, zerdeçal, karabiber, kırmızı pul biber, nane, kekik gibi baharatlar soğuk algınlığını önlüyor.
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