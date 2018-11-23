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Hastalıkları 'kış'kışla!

Uzmanlar, kış aylarında hastalıklara savaş açan beslenme reçetesini açıkladı: tüketin. Hafta 3 kez balık yiyin. 2.5 litre su içmeyi ihmal etmeyin.

Hastalıkları 'kış'kışla!
Havaların soğumasıyla birlikte soğuk algınlığı şikayetleri artıyor.
Diyetisyen Sibel Mumcu, kış mevsimini zinde geçirmek ve hastalıklardan korunmak için önemli beslenme tavsiyelerinde bulunuyor:

atlamayın:
Kahvaltı yaparak güne başlamak kan şekerini düzenliyor.
tüketin:
Portakal, kivi, nar, biber, lahana gibi vitamin deposu sebze ve meyveler, bağışıklık sistemini kuvvetlendiriyor.
Salata yiyin: Roka, maydanoz, dereotu, havuç, turp, ıspanak, beyaz ve kırmızı lahana gibi rengarenk sebzelerden oluşan bir salata, yüksek vitamin-mineral içeriğiyle vücudun hastalıklara karşı korunmasına yardımcı oluyor.
Haftada 2-3 gün balık:
Omega-3 kaynağı balığın haftada 2 kere tüketilmesi gerekiyor. Balık kalp sağlığını koruyor ve gribi önlüyor.
Su için: Zinde bir vücut için günde 2-2.5 litre su tüketilmesi gerekiyor.
Baharatları unutma:
Zencefil, zerdeçal, karabiber, kırmızı pul biber, nane, kekik gibi baharatlar soğuk algınlığını önlüyor.

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