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  • Son Güncelleme: 23.11.2018 17:32

ipucu sorusu: Cep telefonunda oynanan hangi ünlü oyunun benzeridir? 23 Kasım

Dünyanın, cep telefonunda oynanan u, ipucu sorusunda yer aldı. Bugün 20.30'da yapılacak yarışma öncesi ipucu sorusu yayınlayan Hadi ekibi, ödülü de açıkladı. 20 bin TL ödül ile takipçilerinin karşısına çıkacak Hadi yarışmasının ipucu sorusu yanıtı nedir? Dünyanın, u hangi ünlü oyunun benzeridir? İşte 23 Kasım sorusu ve yanıtı...

Hadi ipucu sorusu ile ödülü açıklandı. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da takipçileriyle buluşacak. Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "İlk cep telefonu 1983 yılında satışa çıktı. O günden bugüne cep telefonları insanlarla iletişim kurmak dışında, oyun oynamak için daha çok kullanılır oldu. Bugünkü ipucumuz da hepimizin severek oynadığı bir oyundan geliyor. Dünyanın, cep telefonunda oynanan ilk oyunu hangi ünlü oyunun benzeridir?" denildi. İşte 23 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (23 KASIM 2018)

Soru: Cep telefonunda oynanan ilk oyun hangi ünlü oyunun benzeridir?

Cevap: TETRİS

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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