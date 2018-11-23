Hadi ipucu sorusu ile ödülü açıklandı. Canlı bilgi yarışması Hadi bugün 20.30'da takipçileriyle buluşacak. Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "İlk cep telefonu 1983 yılında satışa çıktı. O günden bugüne cep telefonları insanlarla iletişim kurmak dışında, oyun oynamak için daha çok kullanılır oldu. Bugünkü ipucumuz da hepimizin severek oynadığı bir oyundan geliyor. Dünyanın, cep telefonunda oynanan ilk oyunu hangi ünlü oyunun benzeridir?" denildi. İşte 23 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (23 KASIM 2018)

Soru: Cep telefonunda oynanan ilk oyun hangi ünlü oyunun benzeridir?

Cevap: TETRİS