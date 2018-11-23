Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 12.30'da yapılacak yarışma öncesi dağıtılacak ödül açıklandı. Buna göre, öğle vakti gerçekleşecek yarışmanın ödülü 20 bin TL olacak. Öte yandan ipucu sorusu da bildirildi. Yapılan paylaşımda, "23 Kasım'da dünyada ve ülkemizde efsane indirimlerle alışveriş yapılır. Bugünün ipucu, ticaretin elektronik ortamlarda gerçekleştirildiği bir sektörden geliyor. Senede bir gün efsane indirimler yapılan bu sektörün adını bilen var mı?" denildi. İşte 23 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUSU SORUSU - 23 KASIM 2018

Soru: Senede bir gün efsane indirimler yapan sektörün adı nedir?

Cevap: E-TİCARET