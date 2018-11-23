Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 23.11.2018 11:35
  • Son Güncelleme: 23.11.2018 11:44

23 Kasım: Senede bir gün efsane indirimler yapan sektörün adı nedir? 12.30 sorusu

Senede bir gün yapılan efsane indirimler, ipucu sorusunda yer aldı. Hadi'nin bugün 12.30'da yapılacak yarışması öncesi Hadi ekibi tarafından ipucusu sorusu paylaşıldı. Yapılan açıklamada, indirimler yapılan sektörün adı soruldu. Peki, Senede bir gün efsane indirimler yapan sektörün adı nedir? İşte 23 Kasım sorusu ve yanıtı...

Hadi ipucu sorusu yayınlandı. Bugün 12.30'da yapılacak yarışma öncesi dağıtılacak ödül açıklandı. Buna göre, öğle vakti gerçekleşecek yarışmanın ödülü 20 bin TL olacak. Öte yandan ipucu sorusu da bildirildi. Yapılan paylaşımda, "23 Kasım'da dünyada ve ülkemizde efsane indirimlerle alışveriş yapılır. Bugünün ipucu, ticaretin elektronik ortamlarda gerçekleştirildiği bir sektörden geliyor. Senede bir gün efsane indirimler yapılan bu sektörün adını bilen var mı?" denildi. İşte 23 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUSU SORUSU - 23 KASIM 2018

Soru: Senede bir gün efsane indirimler yapan sektörün adı nedir?

Cevap: E-TİCARET

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriHadi 23 Kasım: Senede bir gün efsane indirimler yapan sektörün adı nedir? 12.30 Hadi ipucu sorusu
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar