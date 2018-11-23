Gölgesi oldu

Tunceli'de arkadaşlarıyla avlanmaya giden Vedat Çakmak, dengesini kaybedip düşerek ayağını kırdı. Yanında bulunan arkadaşları durumu, AFAD ekiplerine bildirdi. 4 saatlik çalışmayla olay yerine ulaşan AFAD ve sağlık ekipleri, ayağı kırılan Çakmak'a ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler sedyeye aldıkları yaralıyı 4 uzun süre taşıyarak hazır bekleyen ambulansa teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakmak'ın Gölge isimli köpeği sahibinin başından bir an bile ayrılmaması dikkat çekti.
- Yaşam
- 23.11.2018
- Gazete
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