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Gölgesi oldu

Gölgesi oldu
Tunceli'de arkadaşlarıyla avlanmaya giden Vedat Çakmak, dengesini kaybedip düşerek ayağını kırdı. Yanında bulunan arkadaşları durumu, ekiplerine bildirdi. 4 saatlik çalışmayla olay yerine ulaşan AFAD ve sağlık ekipleri, ayağı kırılan Çakmak'a ilk müdahaleyi yaptı. Ekipler sedyeye aldıkları yaralıyı 4 uzun süre taşıyarak hazır bekleyen ambulansa teslim etti. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Çakmak'ın Gölge isimli köpeği sahibinin başından bir an bile ayrılmaması dikkat çekti.

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