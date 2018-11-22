Şans Topu sonuçları açıklandı. 21 Kasım tarihli 910. hafta çekilişide büyük ikramiye tutarı 708 bin 918 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Bu çekilişte 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi bilen 2 kişi, kişi başı 354 bin 459 lira 30'ar kuruş kazandı. Şans Topu'nda bu hafta çıkan şanslı numaralar neler? İşte 21 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları..

21 Kasım Şans Topu sonucu: 03 - 05 - 12 - 13 - 22 + 03