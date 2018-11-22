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  • 22.11.2018 11:12
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 11:30

sonuçları sorgula: 21 Kasım MPİ ! Büyük ikramiye 2'ye bölündü

sonuçları için bekleyiş sona erdi. İdaresi tarafından çarşamba günleri gerçekleştirilen Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Kişi başı 354 bin 459 lira verildi. Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara'nın Sincan ve Trabzon'un Ortahisar ilçesinden satın aldığı bildirildi. Peki, Şans Topu'nda şanslı numaralar neler? İşte 21 Kasım ...

Şans Topu sonuçları açıklandı. 21 Kasım tarihli 910. hafta çekilişide büyük ikramiye tutarı 708 bin 918 lira 60 kuruş olarak belirlendi. Bu çekilişte 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi bilen 2 kişi, kişi başı 354 bin 459 lira 30'ar kuruş kazandı. Şans Topu'nda bu hafta çıkan şanslı numaralar neler? İşte 21 Kasım Şans Topu çekiliş sonuçları..

21 Kasım Şans Topu sonucu: 03 - 05 - 12 - 13 - 22 + 03

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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