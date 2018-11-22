A101'de bu hafta indirimli ürünler belli oldu. Perşembe günü itibariyle satışa başlayan A101'de elektronik, mufak araç ve gereçleri, saç düzleştirici ve bukle maşası, epilatör seti, giyim ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte 22 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...
Mobetto 2 kapaklı çekmeceli dolap 129,95 TL
Seramik sunum tabağı çeşitleri 4,95 TL
Dekoratif seramik kase 2,95 TL
Çerezlik 1 TL
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
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