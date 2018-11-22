Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 22.11.2018 10:27

22 Kasım Perşembe! ürünler kataloğu fiyat listesi! Bu hafta hangi ürünler indirimli?

indirimli ürünler satışa başladı. 22 Kasım'dan itibaren A101 marketlerde yerini alan indirimli ürünler listesi arasında birçok ürün dikkat çekiyor. En dikkat çeken ürün ise teknolojik ürünler. Bunların araısnda televizyon, akılllı çocuk saati ve cep telefonu yer alıyor. Öte yandan 2 kapaklı çekmeceli dolap 129 TL'den satışa sunuldu. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli? İşte 22 Kasım ürünler listesi...

A101da bu hafta hangi ürünler indirimli?

A101'de bu hafta indirimli ürünler belli oldu. Perşembe günü itibariyle satışa başlayan A101'de elektronik, mufak araç ve gereçleri, saç düzleştirici ve bukle maşası, epilatör seti, giyim ve gıda ürünleri dikkat çekiyor. Peki, A101'de bu hafta hangi ürünler indirimli satılıyor? İşte 22 Kasım A101 aktüel ürünler kataloğu listesi...

Mobetto 2 kapaklı çekmeceli dolap 129,95 TL
Seramik sunum tabağı çeşitleri 4,95 TL
Dekoratif seramik kase 2,95 TL
Çerezlik 1 TL

A101 AKTÜEL ÜRÜNLER KATALOĞU (22 KASIM 2018 PERŞEMBE)

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriA101 22 Kasım Perşembe! A101 aktüel ürünler kataloğu fiyat listesi! Bu hafta hangi ürünler indirimli?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar