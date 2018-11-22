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  • 22.11.2018 11:21
  • Son Güncelleme: 22.11.2018 11:30

sonuçları sorgula: 10 milyon sahibini buldu! 21 Kasım çekilişi

'da büyük ikramiye heyecanı sona erdi. 6 haftadır devreden Sayısal Loto'da 1168. hafta çekilişi tamamlandı ve talihli rakamlar belli oldu. Geçtiğimiz haftadan bu çekilişe 8 milyon 878 bin devretmişti. Çekiliş öncesi Milli Piyango İdaresi tarafından yapılan açıklamada, büyük ikramiye tutarı 10 milyon 436 bin olarak açıklandı. 6 bilen 1 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. İşte 21 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından haftada iki kere gerçekleştirilen Sayısal Loto'nun 21 Kasım tarihli çekilişinde şanslı numaralar açıklandı. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek umuduyla kuponlarını satın alan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Peki, Sayısal Loto'un bu haftaki şanslı numaraları neler? İşte 21 Kasım tarihli Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (21 KASIM 2018)

Sayısal Loto'nun 21 Kasım 2018 tarihli 1168. hafta çekilişinde şanslı numaralar 22 - 30 - 31 - 36 - 39 - 49 olarak belirlendi. Milli Piyango İdaresinden yapılan açıklamaya göre, 5 bilen 122 kişi 5 bin 375 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 6 bin 702 kişi 73 lira 55'şer kuruş ve 3 bilen 126 bin 1 kişi 11 lira 5'er kuruş ikramiye kazandı.

6 bilen talihlinin kuponunu, Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinden yatırdığı belirlendi.

Çekilişte toplam 12 milyon 977 bin 252 lira 40 kuruş ikramiye dağıtıldı.

Hasılattan KDV olarak 1 milyon 629 bin 309 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak da 910 bin 773 lira 25 kuruş kamuya aktarılacak.

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