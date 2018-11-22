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Özgürlüğe kurşun

Tuzla'da cezaevinden yeni çıkan adam, hastaneye gitti. Park halindeki otomobilinde infaz edildi.

Özgürlüğe kurşun
Hastane kurşun sesleriyle inledi. Olay 'da meydana geldi. Levent Kırcılar, dün özel bir hastaneye gitti. Otomobilini park etti. Harekete geçen saldırgan, şoför koltuğundaki Kırcalar'a kurşun yağdırdı. Daha sonra da koşarak kaçtı. Silah sesini duyanlar sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler, talihsiz adamın hayatını kaybettiğini belirledi. Acı haberi duyarak olay yerine giden yakınları gözyaşlarına boğuldu. Cenaze Adli Tıp Kurumu Morguna kaldırıldı. Öldürülen Kırcılar'ın cezaevinden yeni tahliye olduğu öğrenilirken, polis kaçan saldırganı yakalamak için çalışma başlattı.




, aracında öldürüldü.
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