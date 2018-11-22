Sağlıklı, hastalıklardan uzak bir yaşamın yolu güçlü bağışıklık sistemine sahip olmaktan geçiyor. Kış aylarını fırsat bilen bakteri ve enfeksiyonlar, vücut direncinin düşeceği anı bekliyor.

Bu nedenle hem hastalıklardan korunmak hem de daha kolay iyileşmek için sağlıklı bir beslenme planına sahip olmak gerekiyor.

Acıbadem Altunizade Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı İpek Ertan, bağışıklık sistemini güçlendirmenin ipuçlarını TAKVİM okuyucuları için açıklıyor...