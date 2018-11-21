Şans Topu sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi tarafından her çarşamba günleri gerçekleştirilen Şans Topu'nda kuponlarını satın alan vatandaşlar, sonuçları araştırıyor. Şans Topu'nun 910. hafta çekilişi için büyük ikramiye tutarı 708 bin TL olarak açıklandı. Peki, Şans Topu'nda şanslı numaralar neler? İşte 21 Kasım Şans Topu sonuçları...

ŞANS TOPU SONUÇLARI (21 KASIM 2018)

21 Kasım Şans Topu sonucu: 03 - 05 - 12 - 13 - 22 + 03

Şans Topu'nun bu haftaki çekilişinde 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi kazanan 2 kişi kişi başı 354 bin 459 lira 30'ar kuruş kazandı.

Büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Ankara Sincan ve Trabzon Ortahisar'dan satın aldığı bildirildi.

BİR ÖNCEKİ HAFTA ŞANS TOPU SONUÇLARI

Şans Topu'nun geçtiğimiz hafta yapılan 14 Kasım 2018 tarihli 909. hafta çekilişinde şanslı numaralar 13 - 14 - 23 - 26 - 27 + 14 olarak belirlendi. Bu çekilişte 5+1 bilen 2 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiyeyi bilen 2 kişiye kişi başı 349 bin 98 lira 15'er kuruş verildi.

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, oyunun bu haftaki çekilişinde 5 bilen 13 kişi 5 bin 371 lira 35'er kuruş, 4 artı 1 bilen 171 kişi 408 lira 50'şer kuruş, 4 bilen 2 bin 551 kişi 36 lira 50'şer kuruş, 3 artı 1 bilen 5 bin 575 kişi 21 lira 30'ar kuruş, 3 bilen 78 bin 326 kişi 4 lira 15'er kuruş, 2 artı 1 bilen 52 bin 563 kişi 6 lira 25'er kuruş ve 1 artı 1 bilen 166 bin 403 kişi 3 lira 75'şer kuruş ikramiye alacak.

Büyük ikramiye isabet eden kuponlar, Ankara'nın Çankaya ve Tekirdağ'ın Çorlu ilçelerinden yatırıldı.