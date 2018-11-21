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  • 21.11.2018 09:25
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 09:48

: 'nde kaza

'nin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü, kaza nedeniyle trafiğe kapatıldı.

Alınan bilgiye göre, İstanbul'un Avrupa ve Anadolu yakalarını deniz altından birbirine bağlayan 'nde, meydana geldi.

Kaza nedeniyle tünelin Anadolu'dan Avrupa'ya geçiş yönü trafiğe kapatılırken D-100 kara yolunda da uzun araç kuyrukları oluştu.

Kazaya karışan araçların kaldırılması için çalışmalar sürüyor.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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