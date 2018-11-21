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  • 21.11.2018 09:36

yorumları – 21 Kasım 2018 Çarşamba

 yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog 'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün ı neler bekliyor? İşte 21 Kasım Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık 

Koç: Aşırı stres yaparak sadece kendinizle savaşırsınız. Stresli ortamlarda bulunmamanızda fayda var.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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