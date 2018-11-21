Günlük burç yorumları Binnur Sormageç ve Yeni Asır'dan Astrolog Filiz Özkol'un yorumuyla takvim.com.tr’de. Bugün burçları neler bekliyor? İşte 21 Kasım Çarşamba günlük Koç, Boğa, İkizler, Yengeç, Aslan, Başak, Terazi, Akrep, Yay, Oğlak, Kova ve Balık burç yorumları…
Koç: Aşırı stres yaparak sadece kendinizle savaşırsınız. Stresli ortamlarda bulunmamanızda fayda var.
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