Meteoroloji'den yeni gün ile ilgili hava durumu tahminleri gelirken, birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde ortalama 13-17 derece arasında olması bekleniyor. Özelikle Marmara ve Karadeniz için ani yağış uyarısı geldi. Hava durumu ile ilgili son durumu yakından takip eden vatandaşlar da internet üzerinden "Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?" sorularını sıkça aratıyor. İşte 21 Kasım 2018 Çarşamba hava durumu tahminleri...