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  • Son Güncelleme: 21.11.2018 08:21

'den kuvvetli sağanak yağış uyarısı! ? 21 Kasım 2018

ile ilgili son dakika tahminleri Genel Müdürlüğü'nden geldi. Gittikçe düşen sıcaklıklar ile birlikte vatandaşlar özellikle İstanbul, Ankara, İzmir gibi büyükşehirlerde kar yağışının ne zaman olacağını merak ediyor. Meteoroloji bu hafta yurdun büyük bölümünün sağanak yağış etkisi altında olacağını duyurdu. İstanbul'da hava durumu nasıl olacak? Ankara'da hava durumu nasıl olacak? ? sorularının cevabı yine Meteoroloji'den geldi. İşte 21 Kasım 2018 Türkiye geneli il il hava durumu tahminleri...

Meteorolojiden kuvvetli sağanak yağış uyarısı

Meteoroloji'den yeni gün ile ilgili hava durumu tahminleri gelirken, birçok il için kuvvetli sağanak yağış uyarısı yapıldı. Hava sıcaklıklarının Türkiye genelinde ortalama 13-17 derece arasında olması bekleniyor. Özelikle Marmara ve Karadeniz için ani yağış uyarısı geldi. Hava durumu ile ilgili son durumu yakından takip eden vatandaşlar da internet üzerinden "Bugün hava durumu nasıl olacak? İstanbul'da hava nasıl olacak? Ankara'da hava nasıl olacak? İzmir'de hava nasıl olacak? Kar yağacak mı?" sorularını sıkça aratıyor. İşte 21 Kasım 2018 Çarşamba hava durumu tahminleri...

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