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  • Son Güncelleme: 21.11.2018 21:49

sonuçları açıklandı! 21 Kasım çekiliş sonuçları sorgulama

çekilişi için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Geçtiğimiz hafta 6. devrini gerçekleştiren Sayısal Loto'dan bu çekilişe 8 milyon 878 bin 722 lira devretmişti. İdaresi tarafından yapılan açıklamada, büyük ikramiye tutarı 10 milyon 436 bin 195 lira olarak belirlendi. Büyük ikramiyeyi kazanabilmek umuduyla biletlerini satın alan vatandaşlar sonuçları merak ediyor. Peki, Sayısal Loto'da şanslı numaralar neler? İşte 21 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

Sayısal Loto sonuçları açıklandı. Milli Piyango İdaresi (MPİ) tarafından saat 21.45de gerçekleştirilen Sayısal Loto'da heyecanlı bekleyiş sona erdi. 6 haftadır devreden Sayısal Loto'da dağıtılacak toplam ikramiye tutarı 12 milyon 977 bin 252 lira , büyük ikramiye tutarı ise 10 milyon 436 bin 195 lira olarak açıklandı. Her hafta hayalleri süsleyen Sayısal Loto'da bu hafta hangi numaralar çıktı? Şanslı numaralar neler? İşte 21 Kasım Sayısal Loto çekiliş sonuçları...

SAYISAL LOTO SONUÇLARI (21 KASIM 2018)

21 Kasım Sayısal Loto sonucu: 22 - 31 - 30 - 36 - 39 - 49

Detaylar birazdan...

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