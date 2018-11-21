Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 21.11.2018 20:01

indirimleri için heyecan dorukta! 2018 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?

için nefesler tutuldu... Alışveriş tutkunlarının büyük heyecanla beklediği Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. olan ve ' indirimleri' olarak da bilinen etkinlik, tüm dünyada olduğu gibi 'de de heyecanla takip ediliyor. Teknoloji ve giyim başta olmak üzere birçok sektörde çeşitli mağazaların indirim yapacağı etkinlikte, müşteriler cazip indirim avantajlarıyla alışverişe yönlendirilecek. Peki 2018 Black Friday ne zaman? Black Friday indirimleri başladı mı? İşte birçok sektörde avantajlı fiyatların olacağı Black Friday ile ilgili detaylar...



Black Friday için nefesler tutuldu... Alışveriş tutkunlarının büyük heyecanla beklediği Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. Menşei Amerika olan ve 'Büyük Cuma indirimleri' olarak da bilinen etkinlik, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de heyecanla takip ediliyor. Teknoloji ve giyim başta olmak üzere birçok sektörde çeşitli mağazaların indirim yapacağı etkinlikte, müşteriler cazip indirim avantajlarıyla alışverişe yönlendirilecek.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriBlack Friday indirimleri için heyecan dorukta! 2018 Black Friday indirimleri ne zaman başlayacak?
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar