



Black Friday için nefesler tutuldu... Alışveriş tutkunlarının büyük heyecanla beklediği Black Friday indirimleri için geri sayım başladı. Menşei Amerika olan ve 'Büyük Cuma indirimleri' olarak da bilinen etkinlik, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de heyecanla takip ediliyor. Teknoloji ve giyim başta olmak üzere birçok sektörde çeşitli mağazaların indirim yapacağı etkinlikte, müşteriler cazip indirim avantajlarıyla alışverişe yönlendirilecek.