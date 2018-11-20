Çanakkale'de hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi boşanma arefesinde olduğu karısını başından kurşunla vurarak öldürdü. Daha sonra kendi kafasına da sıkan eş olay yerinde can verdi. Uzaklaştırma kararı bulunan kocanın gece boyu evin önünde nöbet tuttuğu, eşinin işe gittiği saatte önünü kesip ateş ettiği öğrenildi.

