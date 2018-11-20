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  • 21.11.2018 07:43

'de kan donduran anlar kameralara yansıdı! Karısını sokak ortasında böyle öldürdü

'de mahkemece hakkında uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi, boşanma arifesinde olduğu karısını sokak ortasında başından vurarak öldürdü.

Çanakkalede kan donduran anlar! Karısını böyle öldürdü...

Çanakkale'de hakkında evden uzaklaştırma kararı bulunan bir kişi boşanma arefesinde olduğu karısını başından kurşunla vurarak öldürdü. Daha sonra kendi kafasına da sıkan eş olay yerinde can verdi. Uzaklaştırma kararı bulunan kocanın gece boyu evin önünde nöbet tuttuğu, eşinin işe gittiği saatte önünü kesip ateş ettiği öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

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