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  • 21.11.2018 19:16
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 19:17

'te simit fırınına gizlenmiş 320 bin hap ele geçirildi!

'te polis ekiplerinin operasyon düzenlediği bir simit fırınına gizlenmiş 320 bin hap ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Gaziantepte yakalandılar! Tam 320 bin adet...

Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda hap getirildiği bilgisine ulaştı. Bunun üzerine çalışma başlatan polisler, araştırmasında uyuşturucu hapların kent merkezinde bir simit fırınında bulunduğunu belirledi.

Savcılık kararıyla fırına operasyon düzenleyen polis, ilk etapta yaptığı aramada uyuşturucuyu bulamadı. Eğitimli köpek kullanılarak yapılan detaylı aramada ise fırının içindeki gizli bölmelere zulalanmış 320 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

54 kilo 160 gram ağırlığındaki haplara el koyan polis, fırında bulunan ve ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak emniyette sorgulamaya başladı.

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