Şişli'de lüks otomobilin içindeki kişilere silahlı saldırı düzenlendi. Sokak ortasındaki silahlı saldırıda 2 kişi yaralandı.

Olay Şişli Merkez Mahallesi Perihan Sokak'ta meydana geldi. 3 kişi olduğu belirtilen saldırganlar tarafından ateş açıldı. Kurşun yağmuruna tutulan araçtaki 2 kişi yaralandı. Olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ambulansla hastaneye sevk edildi.

"3 KİŞİ KAÇTI"

Görgü tanığı bir kişi, "Silah sesi duyunca, sokağa doğru baktım. Sokaktan 3 kişi bu tarafa doğru geliyordu. İkisi sakallıydı. İki kişi yukarı kaçtı. Bir tanesi yaralıydı. Bir tanesi de aşağıya kaçtı. Üstünde iki mont vardı. Siyah olanı çıkarttı. İki arabanın arasına attı. İçindeki kamuflajlı bir monttu. Onu da ters çevirdi. Beyazdı astarı. Onunla da aşağıya kaçtı. Üstünde de mavi bir gömlek vardı. Rapçi gibi şapka takmışlardı. Birisi kaçarken şapkasını ve telefonunu düşürdü" dedi.