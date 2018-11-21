Toplumda ihmal edilen ağız sağlığı, başka hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Diş Hekimi Aslı Tapan, tedavi edilemeyen çürük dişlerin, zamanla diş kayıplarına yol açtığını söylüyor. Ayrıca çürüklerin kalp-damar, mide, karaciğer ve böbrek gibi hayati organlara zarar verdiğini belirtiyor. Diş sağlığı için düzenli kontrollerin aksatılmamasını öneriyor.
- Yaşam
- 21.11.2018
- Gazete
Çürük diş kalbi tüketir
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