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Çürük kalbi tüketir

Çürük diş kalbi tüketir
Toplumda ihmal edilen ağız sağlığı, başka hastalıklara da davetiye çıkartıyor. Hekimi Aslı Tapan, tedavi edilemeyen çürük dişlerin, zamanla diş kayıplarına yol açtığını söylüyor. Ayrıca çürüklerin kalp-damar, mide, karaciğer ve böbrek gibi hayati organlara zarar verdiğini belirtiyor. Diş sağlığı için düzenli kontrollerin aksatılmamasını öneriyor.

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