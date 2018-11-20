Trabzon’da fıkra gibi 2 yol problemi

gibi yapılarıyla ünlü'den yine şaşırtan haberler geldi.'un'nde 2 yolun ortasına bir cami inşa edildi.Bu durum en çok yaşlı insanları olumsuz etkiledi.Biri öldüğünde cenazenin camiye nasıl getirileceğini merak eden vatandaşlar, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Vatandaşlardan Ömer Davulcu,dedi.ise "Özelikle yaşlılar yaklaşıkyürüyüp camiye nasıl gelecek?" sorusunu yöneltti.'da tapulu yol, vatandaşı yaya bıraktı. Yurt dışında yaşayan'nde 400 kişinin oturduğu siteye ulaşan yolun kendi arazisinden geçtiğini öğrenince kolları sıvadı. Gümrükçüoğlu,dediği sitelere giden yolu, toprak döktürüp araç ulaşımına kapattı.