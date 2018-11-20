Trabzon’da fıkra gibi 2 yol problemi

FIKRA gibi yapılarıyla ünlü Karadeniz'den yine şaşırtan haberler geldi. Trabzon'un Ortahisar İlçesi'nde 2 yolun ortasına bir cami inşa edildi. Ancak caminin 2 yolun ortasında kalması tartışmaları beraberinde getirdi. Bu durum en çok yaşlı insanları olumsuz etkiledi. Karadeniz Sahil Yolu kenarında yapılan camiye, vatandaşların her iki taraftan da üst geçitten ulaşabileceği belirtildi. Biri öldüğünde cenazenin camiye nasıl getirileceğini merak eden vatandaşlar, böyle bir durumla ilk kez karşılaştıklarını söyledi. Vatandaşlardan Ömer Davulcu, "Türkiye'de bu caminin eşi benzeri yok" dedi. Erdoğan Şamlı ise "Özelikle yaşlılar yaklaşık 200-250 metre yürüyüp camiye nasıl gelecek?" sorusunu yöneltti.
VATANDAŞ YAYA KALDI
Trabzon'da tapulu yol, vatandaşı yaya bıraktı. Yurt dışında yaşayan Osman Gümrükçüoğlu, Ortahisar İlçesi'nde 400 kişinin oturduğu siteye ulaşan yolun kendi arazisinden geçtiğini öğrenince kolları sıvadı. Gümrükçüoğlu, "Tapusu bende" dediği sitelere giden yolu, toprak döktürüp araç ulaşımına kapattı. Evlerine yaya olarak gitmek zorunda kalan vatandaşlar ise sorunun çözümü için yetkililere çağrı yaptı.
VATANDAŞ YAYA KALDI
Trabzon'da tapulu yol, vatandaşı yaya bıraktı. Yurt dışında yaşayan Osman Gümrükçüoğlu, Ortahisar İlçesi'nde 400 kişinin oturduğu siteye ulaşan yolun kendi arazisinden geçtiğini öğrenince kolları sıvadı. Gümrükçüoğlu, "Tapusu bende" dediği sitelere giden yolu, toprak döktürüp araç ulaşımına kapattı. Evlerine yaya olarak gitmek zorunda kalan vatandaşlar ise sorunun çözümü için yetkililere çağrı yaptı.
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