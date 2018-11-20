Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akyarlar köyünde ikamet eden İbrahim Kılınç, sabah saatlerinde gittiği zeytin bahçesinde bulunan konteynerin altına takoz koymak istedi. Krikoyla konteyneri kaldırarak altına giren Kılınç, krikonun kayması sonucu devrilen konteynerin altında kaldı.
60 SANİYEDE SON 24 SAAT
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.