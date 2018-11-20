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  • 21.11.2018 07:33

'de bir kişi kriko ile kaldırdığı konteynerin altında kaldı

'de yaşayan İbrahim Kılınç adlı şahıs, zeytinlik bahçesinde bulunan konteynerin altına takoz koymak istedi. Bunun için konteyneri kriko ile kaldıran vatandaş, krikonun kayması sonucu feci şekilde can verdi.

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Akyarlar köyünde ikamet eden İbrahim Kılınç, sabah saatlerinde gittiği zeytin bahçesinde bulunan konteynerin altına takoz koymak istedi. Krikoyla konteyneri kaldırarak altına giren Kılınç, krikonun kayması sonucu devrilen konteynerin altında kaldı.

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