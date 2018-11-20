Bugünkü
Takvim
  • Yaşam
  • 21.11.2018 04:58
  • Son Güncelleme: 21.11.2018 05:29

Son dakika: 'ta nda patlama: 3 işçi mahsur kaldı

'ın Kilimli ilçesinde özel bir nda meydana gelen patlama nedeniyle mahsur kalan 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.


'ın Kilimli ilçesinde nda meydana gelen patlama sonucu 2 işçi yaralandı, mahsur kalan diğer 3 işçinin kurtarılması için çalışma başlatıldı.

Alınan bilgiye göre, ilçeye bağlı Çamlık Mahallesi Dağ Yolu Sokağı'nda özel bir maden ocağında henüz belirlenemeyen nedenle patlama oldu.

Patlamada, maden işçilerinden 2'si mesai arkadaşları tarafından kurtarıldı. Ocakta mahsur kalan 3 işçiyi kurtarma çalışmaları ise sürüyor.

Söz konusu maden ocağına gelen Türkiye Taşkömürü Kurumu (TTK) tahlisiye ekipleri arama kurtarma çalışmalarına destek veriyor.

Ocaktan çıkartılan ve Zonguldak Atatürk Devlet Hastanesine kaldırılan 2 işçinin hayati tehlikesi bulunduğu öğrenildi.

60 SANİYEDE SON 24 SAAT

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

HaberlerYaşam HaberleriSon dakika: Zonguldak'ta maden ocağında patlama: 3 işçi mahsur kaldı
Diğer Yaşam Haberleri Tüm yaşam haberleri
Tüm Yaşam Haberleri
FOTO GALERİ
OYUN tüm oyunlar