Milli Piyango sonuçları için bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi tarafından 19 Kasım'da gerçekleştirilen çekilişte şanslı numaralar beli olduktan sonra vatandaşlar ikramiye kazanıp kazanamadığını sorgulamaya başladı. Peki, Milli Piyango sonuçlarına göre şanslı numaralar neler? İşte 19 Kasım Milli Piyango çekiliş sonuçları tam liste...

MİLLİ PİYANGO SONUÇLARI TAM LİSTE (19 KASIM 2018)

2500000 TL ikramiye kazanan numaralar

121220

200000 TL ikramiye kazanan numaralar

146966

20000 TL ikramiye kazanan numaralar

495334

10000 TL ikramiye kazanan numaralar

184038 424831

5000 TL ikramiye kazanan numaralar

135409 258089 451609

Son 5 rakamına göre 400 TL ikramiye kazanan numaralar

05787 06123 15933 29668 42806 44286

60907 85241 91595 96845

Son 4 rakamına göre 200 TL ikramiye kazanan numaralar

0296 0321 0505 6296 6394 6794

7619 8551 8775 8975

Son 3 rakamına göre 100 TL ikramiye kazanan numaralar

032 163 167 213 222 363

397 579 605 894

Son 2 rakamına göre 48 TL ikramiye kazanan numaralar

07 24 37 46 51 54

57 63

Son 1 rakamına göre 24 TL ikramiye kazanan numaralar

0 5

2500 TL Teselli ikramiyesi kazanan numaralar

021220 101220 111220 120220 121020 121120

121200 121210 121221 121222 121223 121224

121225 121226 121227 121228 121229 121230

121240 121250 121260 121270 121280 121290

121320 121420 121520 121620 121720 121820

121920 122220 123220 124220 125220 126220

127220 128220 129220 131220 141220 151220

161220 171220 181220 191220 221220 321220

421220