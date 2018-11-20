On Numara sonuçları için heyecanlı bekleyiş sona erdi. Milli Piyango İdaresi'nin Ankara Balgat'ta bulunan Genel Müdürlük binasında yapılan On Numara'nın 850. hafta çekiliş sonuçlarına göre şanslı numaralar belli oldu. Yapılan açıklamaya göre, 10 bilen 5 kişi büyük ikramiyenin sahibi oldu. Büyük ikramiye tutarı 339 bin 932 lira 50 kuruş olarak belirlenmişti. 10 bilen 5 kişi çıkınca büyük ikramiye 5'e bölündü ve kişi başı 67 bin 986 lira 50 kuruş ikramiye verildi. Peki, On Numara sonuçlarına göre şansl numaralar neler? İşte 19 Kasım On Numara çekiliş sonuçları...

ON NUMARA SONUÇLARI (19 KASIM 2018)

19 Kasım On Numara sonucu: 4, 8, 12, 14, 16, 17, 19, 23, 31, 32, 35, 36, 37, 38, 41, 42, 51, 54, 57, 63, 64 ve 73

Milli Piyango İdaresi Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, çekilişte 9 bilen 109 kişi 2 bin 79 lira 55'şer kuruş, 8 bilen 2 bin 92 kişi 108 lira 75'er kuruş, 7 bilen 20 bin 917 kişi 20 lira 70'er kuruş, 6 bilen 126 bin 259 kişi 3 lira 60'ar kuruş, hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyen 174 bin 499 kişi 3 lira 35'er kuruş ikramiyenin sahibi oldu.

Bu haftaki çekilişte büyük ikramiyeyi kazanan talihlilerin kuponlarını Antalya'nın Döşemealtı, Bursa'nın Gemlik ve Nilüfer ile İstanbul'un Fatih ve Bağcılar ilçelerinden yatırdıkları belirlendi.

Toplam 2 milyon 266 bin 194 lira 40 kuruş ikramiyenin dağıtıldığı çekilişte, kamuya KDV olarak 903 bin 342 lira 51 kuruş, Şans Oyunları Vergisi olarak 503 bin 598 lira 75 kuruş aktarıldı.

ON NUMARA OYUNUNUN ÖZELLİKLERİ

On Numara adı verilen bu oyunda; oyun kuponlarının üzerindeki her bir kolonda yer alan 1 ile 80 arasındaki numaralardan, çekilişle belirlenecek olan 22 adet numaradan; 10, 9, 8, 7 ve 6 numarayı doğru tahmin edenler ile hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ikramiyeye hak kazanmaktadır.

İştirakçiler, her bir kolonda, on adet numara işaretleyerek oyuna katılabilmektedir. Oyuna istenilen sayıda kolonla katılmak mümkündür. Çoklu çekiliş işaretlemek suretiyle aynı numaralar 2, 3 ve 4 çekiliş için de oynanabilir. On Numara oyununa sen-seç ile de katılmak olanaklıdır. On Numara oyunu çekilişleri haftada bir kez Pazartesi günleri yapılmaktadır.

On Numara oyunu çekilişlerinde ikramiye kazanan talihlilerin ikramiyeleri,

* Hiçbir numarayı doğru tahmin edemeyenler ile 6 ve 7 bilenlerin ikramiyelerini bayiler,

* 8 ve 9 bilenlerin ikramiyelerini bayiler ve MPİ Şubeleri,

* 10 bilenlerin ikramiyeleri Genel Müdürlükçe ödenmektedir.