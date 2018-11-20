Skinny ve slim fit model kıyafet, Hadi ipucu sorusunda yer aldı. Canlı bilgi yarışması Hadi 12.30'da takipçisiyle buluşacak. Hadi tarafından yapılan paylaşımda, "Moda insanın kendine yakışanı giymesidir diyenler yorumlarda buluşuyor ve bugünkü ipucumuzu doğru tahmin ediyor. Günümüzde skinny ve slim fit modellerinin oldukça popüler olduğu, kadın erkek ayırmaksızın hepimizin severek giydiği kıyafetin adını bilen var mı?" denildi. Peki, Skinny ve slim fit model kıyafetin adı nedir? İşte 20 Kasım Hadi ipucu sorusu ve yanıtı...

HADİ İPUCU SORUSU (20 KASIM 2018)

Soru: Skinny ve slim fit model kıyafetin adı nedir?

Cevap: KOT PANTALON

KOT PANTOLON NASIL YAPILIR?

Kot, İngilizce'deki Denim kelimesinin Türkçe'deki karşılığı olarak kullanılır. Sözlük anlamı: "Giysi yapılan bir tür mavi, kaba pamuklu kumaş, blucin" dir.

Kot sözcüğünün Türkçeye yerleşmesinin asıl nedeni, bu ismin Türkiye'de blucini (özgün dil, ing.: blue jeans) üreten ilk kişinin soyadından geliyor olmasıdır. Türkiye'deki ilk kot üretimini yapan, Muhteşem Kot, 1940 yılında Fransa'ya yaptığı bir gezide blucinle karşılaşır. Sağlamlığına ve dikim tarzına hayran kalan Muhteşem Kot, bu kumaşı Türkiye'de üretmeye karar verir.

Türkiye'ye döndüğünde bu kumaşı üretmeyi başarır ve 1960 yılına gelindiğinde günde 200 adet üretimi yakalamıştır. Bu kumaş o dönemde özellikle köylüler ve işçiler tarafından çok tutulur. 1960 yılında KOT adını markalaştırırlar.

Ancak 1980'li yıllara Turgut Özal dönemi gelindiğinde serbest piyasa ekonomisiyle kapılar açılır ve yabancı markaların yerli piyasaya girmesiyle o günlere kadar birinci sırada olan Kot marka blucin artık ikinci sınıf olmuştur. Böylece satışları düşen firma 1992 yılında üretimi durdurur ve fabrikayı kiraya verir.