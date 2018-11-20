Evde yalnız kalan genç adam intihar etti. Üzücü olay dün Malatya'da meydan geldi. Oğulları Onur B.'nin (19) kendilerine eşlik etmediği aile, akraba ziyaretinden eve döndü. Genç adamı girişteki doğalgaz borusuna iple asılı buldu. Anne sinir krizi geçirirken, sesleri duyan komşuları da sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler Onur B.'nin öldüğünü belirledi. Öte yandan Onur B.'nin, sosyal paylaşım sitesi instagram hesabından en son 'Ya kelebekler dünyayı gördükten sonra intihar ediyorsa?' yazılı paylaşımda bulunduğu görüldü.
- Yaşam
- 20.11.2018
- Gazete
Kelebek etkisi!
Malatya’da genç adam canına kıydı. instagram’dan, ‘Ya kelebekler dünyayı gördükten sonra intihar ediyorsa?’ yazdığı ortaya çıktı...
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