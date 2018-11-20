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Kelebek etkisi!

’da genç adam canına kıydı. instagram’dan, ‘Ya kelebekler dünyayı gördükten sonra ediyorsa?’ yazdığı ortaya çıktı...

Kelebek etkisi!
Evde yalnız kalan genç adam etti. Üzücü olay dün 'da meydan geldi. Oğulları Onur B.'nin (19) kendilerine eşlik etmediği aile, akraba ziyaretinden eve döndü. Genç adamı girişteki doğalgaz borusuna iple asılı buldu. Anne sinir krizi geçirirken, sesleri duyan komşuları da sağlık ekiplerine haber verdi. Ekipler Onur B.'nin öldüğünü belirledi. Öte yandan Onur B.'nin, sosyal paylaşım sitesi instagram hesabından en son 'Ya kelebekler dünyayı gördükten sonra intihar ediyorsa?' yazılı paylaşımda bulunduğu görüldü.

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