Gönül çemen

sağlığa olan faydalarıyla dikkat çekiyor. Vitamin ve mineral deposu bu bitki, mide ve bağırsağı güçlendiriyor. Aşk hayatında davaat ediyor. Afrodizyak etki gösteren çemen,artıyor. Sperm kalitesini yükselterek çocuk sahibi olmayı kolaylaştırıyor. Diğer faydaları şöyle sıralanıyor:Öksürüğü hafifletir.Bedeni güçlendirir ve hastalıklardan korur.Regl sancısını dindirir.